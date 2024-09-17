Береговая охрана США обнародовала последние послания с батискафа "Титан"

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Береговая охрана США опубликовала последние сообщения с батискафа "Титан", который потерпел крушение. Об этом сообщает BBC.

Так, батискаф стал погружаться в воду с борта судна Polar Prince в 09:17 по местному времени 18 июня 2023 года. Сотрудники, которые были на поверхности, иногда переписывались с командой и спрашивали, на какой глубине они находятся, а также могут ли они различить судно на дисплее.

Спустя время связь прервалась, и через час после начала погружения с батискафа сообщили: "Здесь все в порядке". В 10:47 по местному времени команда заявила, что сбросила два груза, которые были прикреплены к батискафу в качестве балласта. Только после этого связь с экипажем окончательно пропала. На тот момент они находились на глубине 3 346 метров.

Батискаф "Титан" должен был опуститься к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" 18 июня 2023 года. Однако на следующий день судно перестало выходить на связь. Спустя время компания OceanGate Expedition подтвердила потерю связи с судном.

В результате только 22 июня 2023 года на глубине 3,6 километра Береговая охрана США смогла найти обломки батискафа. По предварительным данным, причиной гибели стало мгновенное разрушение корпуса, вызванное давлением.

На борту батискафа находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и француз Поль-Анри Наржеоле. Все они погибли.

