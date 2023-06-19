OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем

Фото: oceangate.com

Американская компания OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантическом океане вместе с экипажем пропал ее батискаф, который осуществлял коммерческое погружение к обломкам "Титаника". Об этом сообщает телеканал CBS.

Компания не уточнила, сколько человек присутствовали на борту батискафа, однако пообещала мобилизовать все усилия, чтобы найти их.

"В фокусе наших усилий – члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", – сообщили в пресс-службе.

OceanGate Expeditions проводит подводные экскурсии к месту крушения "Титаника" уже третий год подряд. Стоимость погружения составляет 250 тысяч долларов.

Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3 750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане пропал аппарат, доставляющий туристов к месту крушения "Титаника". Была инициирована спасательная операция. Известно, что внутри аппарата находились люди.

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