В Ирландском море нашли обломки судна, пытавшегося предупредить "Титаник" об опасности

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В Ирландском море специалисты отыскали обломки судна, экипаж которого пытался передать информацию об айсберге британскому трансатлантическому пассажирскому пароходу "Титаник", затонувшего 15 апреля 1912 года. Об этом сообщает CNN.

Там рассказали, что речь идет о торговом пароходе "Месаба". Судно попыталось передать "Титанику" радиосообщение о скоплении крупных айсбергов на пути к Нью-Йорку. Известно, что сообщение поступило, но капитан так и не смог его получить. Спустя несколько часов после предупреждения "Титаник" затонул, погибли более 1,5 тысячи пассажиров и работников.

"Месаба" же в течение нескольких лет после событий продолжала выполнять торговые рейсы. В результате удара с немецкой подводной лодкой в 1918 году судно затонуло. Отмечается, что обломки "Месабы" не могли обнаружить более 100 лет.

Ученые Бангорского университета смогли найти судно благодаря многолучевому гидролокатору, позволяющему крайне точно картографировать морское дно. С помощью устройства специалисты обнаружили порядка 273 обломков в Ирландском море.

Ранее сообщалось, что затонувший "Титаник" впервые сняли на видео в разрешении 8К. На видео засняли 90-килограммовую якорную цепь, левый якорь, паровой котел и скобу, изначально прикрепленную к грот-мачте.

Затонувший "Титаник" впервые сняли в разрешении 8К

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