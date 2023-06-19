В Атлантическом океане пропал аппарат, доставляющий туристов к месту крушения "Титаника"

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Подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. Об этом сообщает BBC со ссылкой на береговую охрану города Бостон штата Массачусетс.

Отмечается, что в связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция, так как внутри аппарата находились люди. Сколько именно туристов было на борту – неизвестно, связь с аппаратом была потеряна. Также нет никакой информации о том, какой компании мог принадлежать аппарат.

Билеты на подобные экскурсии стоят достаточно дорого. Газета Daily Mail сообщает, что одна из компаний, предлагающая подобный досуг туристам, находится в США и называется OceanGate Expeditions. На борт ее батискафа можно попасть за 250 тысяч долларов, указано в публикации.

Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года, находятся на глубине 3 800 метров на дне Атлантического океана и в 600 километрах от побережья канадской провинции Ньюфаундленд. Их нашли в 1985 году.

Всего на борту лайнера находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли, это был первый рейс "Титаника".

Ранее сообщалось, что специалисты отыскали в Ирландском море обломки судна, экипаж которого пытался передать информацию об айсберге "Титанику".

Предупредить об опасности лайнер попытался торговый пароход "Месаба", он передавал радиосообщения "Титанику" о большом количестве айсбергов на пути к Нью-Йорку. Спустя несколько часов лайнер затонул.

Позже "Месаба" в результате удара с немецкой подводной лодкой в 1918 году затонуло. Обломки корабля до этого не могли обнаружить более 100 лет.



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