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Число погибших при стрельбе в Кракове увеличилось до шести. Об этом сообщила местная полиция.

Согласно полиции Малопольского воеводства, нападавший действовал один.

"Мы опровергаем информацию о гибели полицейского, а также о втором виновнике", – отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Согласно телерадио RMF24, ему 25 лет.

Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия. В его автомобиле находилось множество оружия и боеприпасов, а сам мужчина стрелял из длинноствольного оружия военного образца.

Премьер Польши Дональд Туск и глава МВД республики Марчин Кервиньский направились в Краков. Мэр города Лукаш Гибала сообщил на своей странице в соцсети Х, что объявил траур в Кракове до 11 ноября.

Также РИА Новости сообщило, что гражданин России пострадал во время стрельбы в Кракове. При этом состояние раненого неизвестно.

О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно ранее. Инцидент произошел 7 ноября примерно в 15:03 по местному времени (17:03 по московскому) на улице Славковской. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля.

В результате произошедшего десять человек получили ранения. Среди пострадавших – двое полицейских. Премьер Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом. Позже нападавшего задержали.