Стрельба произошла рядом с кампусом университета Делавэра в США

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Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 1 ноября, в Ньюарке в американском штате Делавэр. Об этом сообщает телеканал NBC10 со ссылкой на местных правоохранителей.

Уточняется, что инцидент случился на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит недалеко от кампуса Университета Делавэра. По информации правоохранителей, угроза для населения на данный момент отсутствует.

Университет разослал экстренное оповещение и призвал жителей избегать района происшествия. Как добавил телеканал, в настоящее время сведений о пострадавших или задержанных не поступало.

Ранее стрельба произошла в торговом центре Solano Town Center в американском городе Фэрфилд в Калифорнии. Один человек погиб, еще шесть пострадали.

По информации полицейских, инцидент произошел в магазине Spirit Halloween. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих из них критическое.

