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12 октября, 16:02

Происшествия

Мужчина убил двоих детей на улице в Лос-Анджелесе

Фото: depositphotos/lucidwaters

Мужчина застрелил мальчика и девочку в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 11 октября. Правоохранительным органам поступила информация о стрельбе.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли двух раненых детей и еще одного пострадавшего. Их госпитализировали, однако спасти 4-летнего мальчика и 10-летнюю девочку не удалось.

В настоящее время полиция устанавливает мотив преступления. Пока неизвестно, были ли погибшие дети родственниками подозреваемого.

Ранее в Новом Сонче Малопольского воеводства в Польше сотрудники полиции застрелили 41-летнего мужчину, передвигавшегося по улице с ножом. Инцидент произошел на улице Львовской. Полицейские приказали мужчине выбросить нож, однако он не реагировал на их требования.

Сначала сотрудники правопорядка применили электрошокер, однако нужного эффекта это не дало. Мужчина пошел в сторону одного из полицейских, и тогда другой сотрудник выстрелил из табельного оружия.

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