Польские полицейские застрелили мужчину, ходившего с ножом по улице

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В Польше, в Новом Сонче Малопольского воеводства, сотрудники полиции застрелили 41-летнего мужчину, передвигавшегося по улице с ножом, сообщила пресс-секретарь полиции Кракова Катажина Цисло.

Она сообщила, что сигнал о человеке с ножом на улице Львовской поступил в 10:40. Прибывший патруль убедился, что мужчина действительно держит оружие в руке.

"Полицейские приказали ему выбросить нож, однако 41-летний мужчина не реагировал на их требования", – сказала Цисло.

Сначала сотрудники правопорядка применили электрошокер, однако нужного эффекта это не дало. Мужчина стал двигаться в сторону одного из полицейских, и тогда другой сотрудник выстрелил из табельного оружия. Ранения были смертельными: пострадавшего привезли в больницу, где он скончался.

На месте происшествия работает прокурор. В связи с применением оружия запущены все контрольные процедуры.

Ранее неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного военкомата в городе Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивают.

