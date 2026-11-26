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Президент США Дональд Трамп по случаю Дня благодарения иронично поздравил сторонников радикальных левых взглядов, сомалийцев, чиновников, допустивших ошибку в данных о росте ВВП страны, а также высланных из страны нелегальных иммигрантов. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я хотел бы пожелать счастливого Дня благодарения даже тем, кто опубликовал фейковые экономические показатели прямо перед выборами", – отметил глава Белого дома.

По его словам, показатели исправили с опозданием на три недели: рост ВВП оказался на уровне 4,3%, а не 3,4%. Такую ошибку он назвал рекордной и заявил, что ее следует немедленно расследовать.

Сторонникам радикальных левых взглядов Трамп адресовал отдельные поздравления. Как отметил американский лидер, они добиваются перестройки судебной системы по законам шариата и перераспределения собственности граждан в интересах людей, не желающих трудиться.

Кроме того, президент Штатов поблагодарил 2% сомалийской общины Соединенных Штатов, которые официально работают и не получают государственных пособий. Прочих выходцев из Сомали он призвал немедленно выслать из страны ради спасения штата Миннесота.

Трамп также отреагировал на критику ремонта президентской резиденции со стороны журналистов и граждан, выразив им сочувствие. По его словам, впервые за долгие годы в здании заменили разбитые окна, отреставрировали колонны, обновили штукатурку и покраску, а вскоре там появится бальный зал.

Ранее двух индеек, выращенных фермерами из Западной Вирджинии, доставили в исторический отель Willard в Вашингтоне. Там птицы останавливались перед ежегодной церемонией помилования индеек, которую Трамп провел 24 ноября. Перед важным событием птицам оказывли почти "президентские почести".