Мальчик в фуражке советского образца получил конфеты из рук Трампа и его супруги

Фото: youtube.com/WhiteHouse

Мальчик в фуражке советского образца с шевроном танковых войск и девочка в сарафане получили шоколадные конфеты от президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп на раздаче сладостей в Белом доме по случаю Хэллоуина. Об этом стало известно из трансляции, которую вела американская администрация.

Трамп с супругой традиционно раздавали детям конфеты на территории Белого дома. Праздник отмечается 31 октября. По кадрам трансляции, дети в разных костюмах по очереди подходили за сладостями, некоторые фотографировались.

Примерно через 10 минут после начала церемонии к президенту и первой леди подошли мальчик в военной форме и фуражке советского образца с шевроном танковых войск, а также девочка в сарафане с ободком, похожим на кокошник. Мелания Трамп первой поприветствовала детей и отметила фуражку мальчика. После этого Дональд Трамп обратился к ним и протянул корзинку с шоколадом.

Что именно супруги сказали детям, не уточняется. Имена мальчика и девочки неизвестны. Они ушли, не став фотографироваться. К президентской чете США они подходили без родителей.

В России Хэллоуин начали отмечать с 90-х годов. Однако граждан предупредили, что за использование формы полицейского или священника в качестве костюма на праздник в некоторых случаях можно получить штраф. Кроме того, приставание к прохожим с игрушечным оружием может обернуться административным арестом на срок до 15 суток.