30 октября, 10:33Шоу-бизнес
Стилист Сергей Зверев предложил сделать алый цветом года в России
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Алый цвет должен стать цветом года в России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев.
"Я склоняюсь к алому, он мощный, яркий. Когда мне нужно победить, тогда я в красном", – пояснил Зверев.
Он также сравнил возможный выбор России с цветовыми предпочтениями других стран. По его словам, в Европе хотят выбрать синий, а в США – цвет милитари. Шоумен поддержал инициативу по разработке собственного подхода к определению цвета года. Он добавил, что Россия не должна ориентироваться на зарубежные тенденции.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля, сообщила о планах выработать подходы к выбору отечественного цвета года. По ее словам, России не стоит постоянно использовать зарубежные цветовые решения.
Ямпольская отметила, что у страны есть богатое культурное наследие и талантливые дизайнеры, поэтому собственный цвет года поможет подчеркнуть национальную специфику. Свою идею предложил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выступил за рыжий цвет, объяснив выбор личными предпочтениями.