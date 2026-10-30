Стилист Сергей Зверев предложил сделать алый цветом года в России

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Алый цвет должен стать цветом года в России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев.

"Я склоняюсь к алому, он мощный, яркий. Когда мне нужно победить, тогда я в красном", – пояснил Зверев.

Он также сравнил возможный выбор России с цветовыми предпочтениями других стран. По его словам, в Европе хотят выбрать синий, а в США – цвет милитари. Шоумен поддержал инициативу по разработке собственного подхода к определению цвета года. Он добавил, что Россия не должна ориентироваться на зарубежные тенденции.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля, сообщила о планах выработать подходы к выбору отечественного цвета года. По ее словам, России не стоит постоянно использовать зарубежные цветовые решения.

Ямпольская отметила, что у страны есть богатое культурное наследие и талантливые дизайнеры, поэтому собственный цвет года поможет подчеркнуть национальную специфику. Свою идею предложил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выступил за рыжий цвет, объяснив выбор личными предпочтениями.