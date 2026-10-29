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29 октября, 14:45

Общество

В России выберут собственный цвет года

Фото: foto.mos.ru

Собственный цвет года планируют выбирать в России в рамках Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве, сообщила советник президента России, руководитель совета Елена Ямпольская.

По ее словам, подходы к определению цвета года обсудят на рабочем совещании. Ямпольская считает, что стране не стоит постоянно пользоваться зарубежными цветами.

"Хватит нам пользоваться чужими цветами – мы сами с усами, сами с цветами", – приводит ее слова ТАСС.

По мнению советника президента, у России богатое наследие и много талантливых дизайнеров и художников, поэтому объявлять свой цвет года будет правильно.

Она отметила, что правительство России должно до 15 декабря 2026 года рассмотреть вопросы о разработке методологии определения общероссийской идентичности в архитектуре и о целесообразности использования этого понятия при выработке критериев отбора проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Совет намерен участвовать в этой работе.

Совет уже выполняет план по созданию детских площадок нового поколения. Первая такая площадка открылась, сейчас идет работа над развитием и масштабированием проекта. Кроме того, формируются национальное семейство шрифтов и национальная цветовая палитра. Совет также разрабатывает арт-объекты на основе кириллицы для размещения в общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что одними из актуальных цветов 2027 года станут луговой зеленый и глиняный. Помимо природных оттенков, в палитру вошли сияющий синий (Luminous Blue), энергетический оранжевый (Energy Orange) и игривый розовый (Pop Pink). Аналитики считают, что сочетание этих цветов отражает стремление к эмоциональной устойчивости, связи с природой и ярким впечатлениям в условиях технологических перемен.

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