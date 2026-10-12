WGSN: луговой зеленый и глиняный оттенки станут самыми модными в 2027 году

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Луговой зеленый и глиняный оттенки станут одними из актуальных цветов в 2027 году. Их включили в прогноз аналитическое агентство WGSN и исследовательская компания Coloro, которые выделили пять ключевых оттенков на сезоны весна – лето 2027 и осень – зима 2027/2028.

Помимо природных цветов, в палитру вошли сияющий синий (Luminous Blue), энергетический оранжевый (Energy Orange) и игривый розовый (Pop Pink). По мнению аналитиков, сочетание этих оттенков отражает стремление к эмоциональной устойчивости, связи с природой и ярким впечатлениям в условиях технологических перемен.

Главным цветом прогноза стал Luminous Blue – насыщенный светящийся синий. Он отсылает одновременно к природным оттенкам воды и неба, лазуриту и кобальту, используемому в производстве литийионных аккумуляторов. Эксперты считают, что цвет объединяет ремесленные традиции и современные технологии.

Meadowland Green, или луговой зеленый, символизирует желание замедлиться и восстановить внутреннее равновесие. Его также связывают с экологичностью, которая остается значимой темой для модной индустрии.

Глиняный (Clay), в свою очередь, ассоциируется с ручным трудом, натуральными материалами и тактильностью. Этот оттенок призван вернуть внимание к фактуре и ощущению материальности на фоне развития цифровых технологий.

Более яркие Energy Orange и Pop Pink призваны добавить палитре энергии и легкости. Оранжевый ассоциируется с жизненной силой, а розовый – с молодостью, поп-культурой и беззаботностью. В одежде эти оттенки могут использоваться как в монохромных образах, так и в виде акцентов.

Аналитики также отметили растущую значимость отношений и проживания совместного опыта. Согласно отчету, в 2027 году люди будут чаще отдавать предпочтение более размеренному образу жизни и возвращению к основам.

В 2026 году одним из заметных трендов в одежде стал коричневый цвет, который до этого был популярен преимущественно в отдельных коллекциях дизайнеров.

По словам стилистов, массовый интерес к шоколадным оттенкам возник в 2024 году, когда их начали активно использовать известные модные дома. Особую популярность получила коричневая замша, а оттенок "мокка мусс" институт цвета Pantone называл цветом 2025 года.