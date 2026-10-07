Стилист Рогов: зефирно-розовый стал новым трендовым оттенком

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Стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов назвал зефирно-розовый новым трендовым оттенком. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Пора подводить итоги модного месяца. Помимо сиренево-фиолетовой и бирюзовой палитры, в коллекциях ярко прозвучал тренд на пастельный розовый, он же baby pink. Этот оттенок розового был замечен на каждом третьем показе, а значит, весну будем встречать в зефирном настроении", – рассказал эксперт.

Ранее Рогов назвал изделия из кроше трендом весны 2027 года. Подобные вещи появились в коллекциях Dolce&Gabbana, Bottega Veneta и Marco Rambaldi.

Стилист также призвал в следующем весеннем сезоне обратить внимание на полупрозрачные изделия, напоминающие пластик. Такой подход представили Prada, Alberta Ferretti, Ferragamo и Elisabetta Franchi.