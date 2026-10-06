Стилист Рогов назвал изделия из кроше трендом весны 2027 года

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Стали известны модные тенденции, которые будут актуальны весной 2027 года. Их в своем телеграм-канале перечислил стилист и телеведущий Александр Рогов.

Свои выводы он сделал после завершения Недели моды в Милане. По его мнению, в следующем весеннем сезоне стоит обратить внимание на полупрозрачные изделия, напоминающие пластик. Такой подход представили Prada, Alberta Ferretti, Ferragamo и Elisabetta Franchi.

Еще одним заметным трендом стилист назвал флюоресцентные цветочные элементы. Их использовали в своих коллекциях Prada и MSGM.

Также в весенних образах, по словам Рогова, будут актуальны изделия из кроше. Такие вещи появились в коллекциях Dolce&Gabbana, Bottega Veneta и Marco Rambaldi.

Ранее стилист рассказал, что фиолетовый джемпер является одним из главных мастхэвов осени 2026 года. Он рекомендовал сочетать его с вещами серого, шоколадного и красного оттенков.

Также Рогов назвал тигровый принт главным анималистичным узором осени 2026 года. Он посоветовал сочетать его со спокойными оттенками, простым кроем и минималистичными деталями, хотя показал примеры образов с яркими и прозрачными вещами.