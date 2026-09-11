Стилист Рогов назвал резиновые сапоги самыми модными на осень 2026 года

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Резиновые сапоги вновь стали актуальны осенью 2026 года. Об этом стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал в своем телеграм-канале.

Он посоветовал сочетать высокие сапоги с широкими брюками – костюмными или спортивными, заправленными в них.

Кроме того, самым модным принтом в одежде этой осенью станет тигровый узор, заявил ранее Рогов. Однако носить его стоит осторожно. Узор лучше сочетать с более спокойными тонами.

Также в тренде камуфляжные штаны. Одновременно с ними популярность обрели кафтаны, платья-халаты и халаты с традиционными принтами.