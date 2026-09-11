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11 сентября, 19:04

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Песков: иностранные лидеры дарили Путину животных, автомобиль и предметы искусства

Песков перечислил самые необычные подарки Путину от зарубежных лидеров

Фото: kremlin.ru

Иностранные лидеры за годы работы Владимира Путина на посту президента России преподносили ему самые разные подарки, среди которых были животные, автомобиль и предметы искусства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

11 сентября Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале беседы индийский политик подарил российскому лидеру книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тирукурал" на русском языке.

Говоря о других необычных подарках, которые получал Путин, Песков упомянул собак и лошадей, а также автомобиль. Кроме того, зарубежные лидеры дарили российскому президенту книги, антикварные предметы и работы местных мастеров.

По словам представителя Кремля, для администрации президента такие подарки нередко становятся неожиданностью. Однако иногда о них сообщают заранее, поскольку во время официальных визитов лидеры традиционно обмениваются подарками.

Ранее в индийских соцсетях стало вирусным видео с Путиным, который после прилета на саммит БРИКС пожал руку бортпроводнице своего самолета. Издание Times Now отметило, что пользователи назвали жест российского президента теплым и скромным.

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