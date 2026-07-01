01 июля, 08:11Общество
Испанская школьница получила в подарок от Путина фотографию с подписью
Фото: kremlin.ru
Испанская школьница Люсия, которая ранее написала письмо Владимиру Путину, получила в подарок от президента России его снимок с подписью. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее российский посол в Испании Юрий Клименко принял семью девочки в здании дипмиссии в Мадриде из-за написанного ею еще в июле 2025 года обращения, которое она попросила передать Путину. Посольство направило письмо ребенка президенту.
На подаренной в ответ девочке фотографии изображен Путин. Слева от него размещена георгиевская лента, а справа – лента в цветах флага РФ. Люсия после полученного презента сообщила, что мечтает встретиться с российским лидером.
"С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента", – заявила девочка.
Ранее Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в КНР в июле 2000 года. Президент и китаец провели беседу в государственной резиденции "Дяоюйтай".
В начале диалога российский лидер поделился впечатлениями об их первом знакомстве, назвав его приятным. Также Путин выразил положительные эмоции по поводу решения инженера получить образование в Москве и порадовался его успешной карьере в Китае.
Пай, в свою очередь, заявил, что считает Москву своим вторым домом, а образование, полученное там, – главным вкладом России в его жизнь. Он подарил президенту фарфоровый сервиз из Хунани и пожелал здоровья.