Россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прогулка по городу в купальнике летом может обернуться для россиян штрафом. Об этом предупредила глава коллегии адвокатов, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства Евгения Мазка в беседе с RT.

По ее словам, в России нет запрета на появление в общественных местах в купальнике или плавках на федеральном уровне. В частности, УК и КоАП РФ не содержат прямых санкций за "недостаток одежды", но здесь важен контекст.

Например, эксперт обратила внимание на административную статью 20.1, предусматривающую ответственность за мелкое хулиганство, включая "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".

"Теоретически прогулка в купальнике по оживленной улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так: многое зависит от усмотрения конкретного сотрудника полиции и обстоятельств дела", – пояснила Мазка.

Вместе с тем важную роль играют региональные и муниципальные нормативные акты, поскольку во многих субъектах России есть нормы, запрещающие появление в неподобающем виде в общественных местах. Адвокат подчеркнула, что штрафные санкции за это составляют от 500 рублей до 5 тысяч в зависимости от региона.

"Практический совет: в парке у водоема или на пляжной зоне купальник вполне допустим и никаких вопросов, как правило, не вызывает. Но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине – уже зона риска", – заключила эксперт.

Ранее фешен-эксперт Эмма Болохнова посоветовала офисным работникам в жаркую погоду выбирать жилеты на голое тело вместо топов на тонких бретелях без жакета сверху. По ее словам, главный секрет комфорта состоит в натуральных составах, таких как лен в сочетании с хлопком или вискозой.

Также для соблюдения офисного дресс-кода в жару отлично подойдут брючные костюмы из облегченных тканей, удлиненные шорты-бермуды, в частности модели со стрелками. Еще в списке – платья и юбки миди из хлопка или льна.

