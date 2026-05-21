Стилист Скороходова: сочетание сандалий с носками не является модным табу в городе

Фото: Getty Images/Jeremy Moeller

Правильно подобранные сандалии помогут создать модный городской летний образ. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, если раньше сандалии считались исключительно обувью для отдыха на даче, то сегодня их допустимо носить в городе и женщинам, и мужчинам.

"Конечно, деловые встречи обязывают поддерживать более классический стиль. Однако на какие-либо неформальные события или на работу, где нет жестких требований к дресс-коду, носить сандалии вполне допустимо", – отметила эксперт.

Это должны быть не пляжные шлепанцы из пластика, а модели в классическом, этно- или кэжуал-стиле из качественных материалов, например кожи, и без рисунков, подчеркнула эксперт.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров Что касается часто осуждаемого сочетания сандалий с носками, то сегодня оно также не является модным табу, а напротив, уже несколько сезонов держится в трендах. Но такая стилизация требует продуманного подхода и насмотренности, иначе легко скатиться в безвкусицу.

Например, образ может быть интересным, когда женщины надевают высокие белые носки либо лаконичные однотонные с минималистичными кожаными сандалиями. От принтованных разноцветных моделей тоже следует отказаться, подчеркнула Скороходова.

"В мужском образе такая стилизация смотрится выигрышнее. Например, можно надеть сдержанные спортивные сандалии и высокие носки в тон им. Но при этом весь образ должен быть "как с иголочки": шорты или бермуды из качественной ткани, рубашка или поло и жилет поверх. В таком случае образ будет интересным", – отметила стилист.

Также хорошо смотрится, когда надевают кожаные сандалии с толстыми ремешками на плотные белые носки. Подобное решение будет сочетаться и со свободными брюками, и с шортами ниже колен, и особенно с льняными костюмами. Однако нужно понимать, что носки должны быть кристально чистыми, поэтому стилизация возможна, только если человек не гуляет по городу, а, например, передвигается на такси до места встречи, добавила Скороходова.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин призвал не покупать недорогую SPF-одежду. С большой долей вероятности – это обман, так как такая продукция сложна в производстве и очень затратна, и потому ее стоимость значительно отличается от обычной.

