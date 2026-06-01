Трое подростков на скутере пострадали при столкновении с авто в Москве

17-летний водитель электроскутера и два его несовершеннолетних пассажира пострадали в ДТП у дома № 12 по Святоозерской улице в Москве, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

Молодой человек ехал по встречной полосе, а при повороте налево на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем "Москвич".

По факту случившегося проводится административное расследование. На мать водителя-подростка составили административные материалы по статьям 12.7 и 5.35 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством" и "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

В ГАИ напомнили родителям о важности контроля за досугом детей и доступностью для них транспортных средств. Кроме того, сотрудники ведомства указали на важность соблюдения правил безопасной эксплуатации скутеров, питбайков и прочих транспортных средств.

Ранее ДТП произошло на пересечении проезда Серебрякова и улицы Сельскохозяйственной на северо-востоке Москвы. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi. В результате пострадали три человека – травмы получили два пассажира первого и водитель второго авто. Причина аварии не уточнялась.

