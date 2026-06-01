01 июня, 14:18

Происшествия

Атаку дронов ВСУ отражают у трассы "Новороссия"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака украинских дронов отражается у трассы "Новороссия" в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор предупредил, что на данный момент опасность атаки БПЛА сохраняется.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о введении дополнительных мер защиты трассы нужно задавать Минобороны РФ и региональным властям, так как эта тема находится в их зоне ответственности.

Ранее Сальдо заявлял, что участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей был перекрыт из-за мин, которые были сброшены на проезжую часть и у обочин вражеским гексакоптером "Баба-яга".

В результате одна из мин сработала на движение, из-за чего погиб водитель "КамАЗа". Также несколько машин получили повреждения. Специалисты проводят разминирование трассы. Водителей призвали при обнаружении опасных объектов сообщать в экстренные службы.

происшествиярегионы

