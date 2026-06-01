Собянин принял участие в заседании ЕР по итогам праймериз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве прошло совместное заседание бюро высшего совета и президиума генерального совета партии "Единая Россия", в котором принял участие Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На мероприятии выступил зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он подвел итоги предварительного голосования по кандидатам от фракции в органы государственной власти и местного самоуправления, которое проходило с 25 по 31 мая.

Политик положительно оценил результаты голосования, отметив его эффективность как инструмента предвыборной кампании, и обратил внимание на широкую вовлеченность граждан.

Он подчеркнул, что речь идет не только о техническом уровне организации процесса, но и о масштабном участии людей. В частности, в отличие от оппонентов, которые принимают решения за "закрытыми дверями", ЕР руководствуется принципом, согласно которому все решения принимаются с участием избирателей.

"Избирателям были даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти нашей страны. Это наша позиция, она действительно проверена временем, ну и она действительно предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход, на мой взгляд, означает одно – политическую зрелость партии и ее готовность работать в интересах миллионов людей", – подчеркнул Медведев.

В этом году процедура предварительного голосования была многоступенчатой. В марте начался этап выдвижения кандидатов, которые сразу начали работу с избирателями. Причем уровень конкуренции был чрезвычайно высоким: в среднем на одно место в Госдуме претендовали почти 12 человек, а в региональные парламенты – 7. Всего же на предварительных выборах всех уровней зарегистрировались более 22 тысяч кандидатов.

Как отметил зампред Совбеза, важным аспектом в том числе является количество выборщиков, поддержавших того или иного кандидата. По его мнению, это самый ценный результат предварительного голосования.

"Это беспрецедентная история, потому что не на выборах, подчеркиваю, все-таки на праймериз, на предварительных голосованиях, более 10 миллионов человек уже определились со своей позицией. Вот это точно нужно ценить. Это тот кредит доверия, который получает каждый раз наша партия, когда проводит предварительное голосование", – пояснил политик.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в число кандидатов вошел 1 361 участник СВО, из которых 480 человек одержали победу. Председатель партии назвал достойным этот результат с учетом высокой конкуренции. Это также свидетельствует и о высоком уровне доверия общества к ветеранам и участникам спецоперации.

"Президент неоднократно подчеркивал важность помощи им в адаптации к новой жизни. Управление и государственная служба – ключевые направления, которые могут помочь им реализовать себя", – заявил Медведев.

Ветераны СВО и все кандидаты от партии были приглашены участвовать в решении актуальных проблем граждан, включая разработку Народной программы. Это основной предвыборный документ фракции, в который продолжают поступать предложения. На данный момент "Единая Россия" уже получила около 1,5 миллиона идей от граждан.

Всего же ЕР, по словам Медведева, должна ответить на семь ключевых вызовов, которые будут отражены в Народной программе. Среди них – демографическая проблема, новые профессии и нехватка специалистов, неравенство в развитии регионов, экономическое давление, экономический рост и быстрое развитие технологий, распространение ложных ценностей и обеспечение безопасности страны.

В ближайшее время фракция представит свой манифест, который может стать основой политической программы с долгосрочными стратегическими целями.

Вместе с тем на совещании выступил и председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, который высоко оценил деятельность Собянина. В ходе голосования в столичном регионе, по его словам, приняли участие более миллиона избирателей.

Таких цифр, по его мнению, удалось достичь благодаря тому, что избиратели видят в правящей партии не только популистскую политику с декларацией лозунгов. В частности, фракция отчитывается реальными делами и советуется со своими сторонниками при выборе кандидатов.

Впервые выборы в нижнюю палату парламента пройдут на исторических территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Грызлов также подчеркнул, что Народная программа, основанная на пожеланиях жителей, станет главным документом партии на ближайшие пять лет.

На отчетно-программных форумах "Единой России" "Есть результат!" в различных регионах была проведена масштабная работа, наглядно демонстрирующая населению, что правящая партия добросовестно исполняет все свои обещания и обязательства, данные пять лет назад. Это укрепляет уверенность россиян в завтрашнем дне, когда они приходят на выборы. И именно это является главным итогом деятельности ЕР.

"Наша задача – не только не растерять набранный темп, но и увеличить отрыв от наших конкурентов в ближайшие месяцы, чтобы, основываясь на абсолютной поддержке наших избирателей, мы смогли приступить к реализации новой Народной программы. Оглядываясь на предварительные итоги и активность наших сторонников в рамках предварительного голосования, уверен, что у нас с вами все это получится", – заключил Грызлов.

Ранее Медведев заявил, что съезд "Единой России" в августе пройдет в три этапа. По его словам, в ходе мероприятия партия подготовит предвыборный документ с конкретными позициями, цифрами, конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку.

