Украинские власти действуют как обезьяна с гранатой, нанося удары по ядерным объектам при помощи поставляемого Западом оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выразила надежду, что на Западе в итоге осознают сложившуюся ситуацию.

"Киев фактически действует как обезьяна с гранатой, создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров", – сказала Захарова.

Украинский дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС 30 мая. В результате удара люди не пострадал, но после взрыва в стене появилась дыра. Нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

Комментируя атаку, в МИД РФ назвали действия Киева открытым переходом на путь ядерного терроризма.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА стал серьезным инцидентом на ЗАЭС. По его словам, это поставило под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. ООН также выступила за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры.