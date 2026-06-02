Прокат электросамокатов приостановили в Подольске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Работа кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов приостановлена в подмосковном городском округе Подольске. Соответствующее постановление, размещенное на сайте администрации, подписал глава города Григорий Артамонов.

Согласно документу, меры введены до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности на территории Подольска и создания необходимых нормативно-правовых актов.

Ранее стало известно, что сервисы кикшеринга могут вновь заработать в Люберцах, Раменском и Котельниках. Это произойдет после подписания соответствующих соглашений.

По словам директора ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, ситуация с ограничением проката электросамокатов в Лобне также требует конструктивного разрешения. При этом перераспределять их из этих городов в другие части Московской области пока не планируется.

