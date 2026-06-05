Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 16:06

Общество

В ФМБА завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы. Об этом RT заявила глава организации Вероника Скворцова.

Она напомнила, что глиобластома является самой злокачественной опухолью головного мозга. По ее словам, скоро агентство подаст документы на разрешение на клиническое применение вакцины при этом виде онкологии.

Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания показали ее эффективность и безопасность.

Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии. Первая из них уже применяется.

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика