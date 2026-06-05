В ФМБА завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы

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Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы. Об этом RT заявила глава организации Вероника Скворцова.

Она напомнила, что глиобластома является самой злокачественной опухолью головного мозга. По ее словам, скоро агентство подаст документы на разрешение на клиническое применение вакцины при этом виде онкологии.

Ранее ФМБА получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания показали ее эффективность и безопасность.

Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии. Первая из них уже применяется.