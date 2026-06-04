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04 июня, 10:05

Общество

В России проведут клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Фото: 123RF.com/elenbessonova

Минздрав России выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинического исследования вакцины от лихорадки денге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Испытание будет проводиться в двух медицинских центрах, расположенных в Москве и Ярославле. Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА.

О том, что в России создали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге, стало известно в середине апреля 2026 года. Уточнялось, что медпрепарат разработали по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.

Кроме того, в России завершилось клиническое испытание отечественного препарата "Утжефра" от рака крови. В исследовании участвовали 55 человек, общий положительный ответ на лекарство составил 70%.

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