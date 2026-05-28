Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:45

Наука

Российские ученые создали гидрогелевую систему для заживления ожогов

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Ученые из Сеченовского университета создали гибридную гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В учреждении пояснили, что, в отличие от стандартных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем (макроматрицей). Разработка позволяет управлять высвобождением терапевтических средств в зависимости от температуры ожога.

"Мы использовали естественное свойство ожоговой раны – повышенную температуру, которая постепенно снижается по мере заживления. Это позволило нам сделать систему, которая сама регулирует высвобождение активных веществ", – сказала руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики университета Анастасия Шпичка.

В университете уточнили, что биосовместимость новой системы подтверждена в экспериментах, которые провели на модели кожи и лабораторных животных.

Кроме того, в России создали алгоритм подбора медпрепаратов при гипертонии на основе анализа ДНК. Система предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с последующим выбором лекарства и дозировки, учитывая индивидуальные особенности пациента. В дальнейшем разработку планируется расширить на другие классы антигипертензивных препаратов.

Нейрохирург рассказал, можно ли заморозить человека и вернуть к жизни спустя годы

Читайте также


медицинанаука

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика