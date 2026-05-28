Российские ученые создали гидрогелевую систему для заживления ожогов

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Ученые из Сеченовского университета создали гибридную гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

В учреждении пояснили, что, в отличие от стандартных гидрогелевых повязок, новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем (макроматрицей). Разработка позволяет управлять высвобождением терапевтических средств в зависимости от температуры ожога.

"Мы использовали естественное свойство ожоговой раны – повышенную температуру, которая постепенно снижается по мере заживления. Это позволило нам сделать систему, которая сама регулирует высвобождение активных веществ", – сказала руководитель проекта, заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики университета Анастасия Шпичка.

В университете уточнили, что биосовместимость новой системы подтверждена в экспериментах, которые провели на модели кожи и лабораторных животных.

Кроме того, в России создали алгоритм подбора медпрепаратов при гипертонии на основе анализа ДНК. Система предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с последующим выбором лекарства и дозировки, учитывая индивидуальные особенности пациента. В дальнейшем разработку планируется расширить на другие классы антигипертензивных препаратов.