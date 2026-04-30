Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 08:12

Технологии
Главная / Новости /

РАН: нейросети помогут в создании мРНК-вакцины от рака

Нейросети помогут в создании мРНК-вакцины от рака – РАН

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Бум так называемого искусственного интеллекта может помогать ученым в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака. Об этом RT заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

По его мнению, говорить именно об ИИ пока рано, так как "это не интеллект, а некая программа, которая позволяет оперировать большими массивами данных".

"Но основное время, которое тратится, – это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование", – уточнил Чумаков.

Он указал, что нейросети внесут свой вклад, так как они позволяют быстро оперировать. Хотя, продолжил он, и до них это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит процесс где-то в сотню раз.

Ранее в России создали персонализированные противоопухолевые мРНК-вакцины и Т-клеточной иммунотерапии. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%.

"Новости дня": вакцины от рака станут доступны по ОМС

Читайте также


медицинатехнологиинаука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика