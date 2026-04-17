В РФ созданы персонализированные противоопухолевые вакцины

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В России завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России.

По словам Голиковой, доступность высокотехнологичной медпомощи увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%. Кроме того, до 2030 года планируется зарегистрировать 94 жизненно необходимых лекарственных препаратов, производимых на территории РФ.

"Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за 2025 год охвачено более 104 млн граждан в России", – сказала вице-премьер РФ.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что россиянам с ожирением стала доступна хирургическая помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом приоритет в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи должен отдаваться раннему выявлению заболеваний.

Кроме того, российские ученые разработали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге. Клинические испытания стартуют в ближайшее время.