Новости

Новости

19 апреля, 08:19

Политика

Вице-спикер парламента Словакии посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве

Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар вместе с премьер-министром страны Робертом Фицо посетит торжества по случаю Дня Победы в Москве. Об этом он рассказал РИА Новости.

"В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая", – уточнил он.

Ранее премьер-министр Словакии подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он добавил, что 8 апреля уже поучаствовал в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин и посетил концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.

При этом, по словам Фицо, власти Литвы и Латвии закроют свое воздушное пространство, чтобы он не смог пролететь над их территорией в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Он пообещал, что найдет другой маршрут и успеет возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В Кремле до этого сообщили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые прибудут на парад Победы в 2026 году. Однако российская сторона будет рада присутствию лидеров дружественных стран.

