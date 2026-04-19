19 апреля, 09:53

Лукашенко: мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе интервью RT.

Он объяснил, что страны "юридически связаны с другом", и что Россия прямо заявляла о том, что примет весь арсенал оружия, защищая Белоруссию.

Однако Лукашенко также добавил, что не думает, что США ставят своей целью воевать против республики. По его словам, такой вывод можно сделать в том числе исходя из контактов с близкими людьми президента США Дональда Трампа.

"Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши и так далее", – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он указал на то, что ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, является фактором защиты.

"Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности", – заключил Лукашенко.

Ранее он заявил, что Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией. Лукашенко добавил, что это был бы хороший вариант развития событий для Белоруссии. Кроме того, в настоящий момент у США есть удачная возможность наладить диалог с Россией. По его словам, это можно сделать в президентство Владимира Путина.

Читайте также


политика

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

