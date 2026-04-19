Лукашенко: мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе интервью RT.

Он объяснил, что страны "юридически связаны с другом", и что Россия прямо заявляла о том, что примет весь арсенал оружия, защищая Белоруссию.

Однако Лукашенко также добавил, что не думает, что США ставят своей целью воевать против республики. По его словам, такой вывод можно сделать в том числе исходя из контактов с близкими людьми президента США Дональда Трампа.

"Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорий балтийских государств, Польши и так далее", – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он указал на то, что ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, является фактором защиты.

"Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности", – заключил Лукашенко.

Ранее он заявил, что Трамп может через Белоруссию наладить отношения с Россией. Лукашенко добавил, что это был бы хороший вариант развития событий для Белоруссии. Кроме того, в настоящий момент у США есть удачная возможность наладить диалог с Россией. По его словам, это можно сделать в президентство Владимира Путина.

