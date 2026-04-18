Лукашенко исключил диалог с США против России и Китая

Белоруссия ведет диалог с США не против России и Китая, поскольку они являются друзьями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

"Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю", – отметил он.

Как подчеркнул глава страны, когда США и Европа пытались вводить санкции против Белоруссии, Россия и КНР "открыли дверь", благодаря чему Минск был спасен.

По словам Лукашенко, Белоруссия соблюдает союзный договор с Россией. На Западе знают о том, что Москва и Минск пытаются сформировать союзное государство, добавил он.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в рамках которого обменялись мнениями по некоторым международным вопросам. Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Помимо этого, Путин и Лукашенко обменялись теплыми пасхальными поздравлениями. В частности, они выразили добрые пожелания братским народам стран.

