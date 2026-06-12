График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 15:16

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 18 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили еще два дрона, летевших в сторону Москвы, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.

БПЛА начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 18 беспилотников.

На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

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