12 июня, 15:16Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 18 беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили еще два дрона, летевших в сторону Москвы, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.
БПЛА начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 18 беспилотников.
На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.