Депутат Нифантьев и молодежные активисты развернули 150-метровый флаг России на юге Москвы

Фото: Мария Короткова

Патриотическая акция, посвященная Дню России, прошла 12 июня на площади у станции метро "Алма-Атинская". Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев и молодежные активисты развернули 150-метровый флаг страны, а также флаги субъектов РФ.

"В акции приняли участие люди, которые хотели выразить любовь к Родине и поддержку своей стране. Такие инициативы демонстрируют единство общества и готовность помогать друг другу. То же неравнодушие мы каждый день видим в работе московских волонтеров. С первых дней спецоперации жители столицы регулярно изготавливают камуфляжные сети и маскировочные накидки, а также собирают и доставляют помощь нашим бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО, жителям Курской, Белгородской областей и исторических регионов России. В нашем округе проводится ежегодная премия "Волонтеры Юга". Это признание труда людей, которые без громких слов делают огромное дело. Горжусь добровольческим движением столицы и вместе с коллегами активно участвую в этой работе", – заявил Нифантьев.

Как подчеркнул депутат Госдумы, волонтерское сообщество Москвы сегодня насчитывает более 1,6 миллиона человек. Оно охватывает патриотические, социальные, благотворительные и гуманитарные направления, а координацией городских инициатив занимается ресурсный центр "Мосволонтер". Он проводит обучение для добровольцев, помогает жителям включаться в городские проекты, участвовать в акциях и реализовывать собственные идеи.

В округах столицы работают центры "Доброе место". Первый окружной волонтерский центр открылся в марте 2022 года. За это время сеть расширилась до 10 многофункциональных пространств. На их площадках проходят просветительские и патриотические события. Только с начала этого года добровольческие центры посетили более 21 тысячи жителей разных возрастов.

Приоритетная поддержка

Одним из ключевых направлений волонтерской работы остается поддержка участников СВО, жителей исторических регионов и приграничных территорий. С 2022 года действует проект "Москва помогает", который объединяет усилия общественных организаций, бизнеса и жителей. В его рамках в столице организовано 15 постоянных штабов по сбору гуманитарной помощи. За это время собрано порядка 5 миллионов вещей. Точки проекта традиционно дополнительно открываются во время таких крупных городских событий, как "Зима в Москве" и "Лето в Москве".

На юге столицы к сбору гуманитарной помощи подключилось Объединение культурных и досуговых центров ЮАО. Передать необходимые вещи жители могут в пунктах, открытых на базе районных библиотек: они работают со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также помощь принимают в парке "Сосенки": пункт открыт со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу – с 12:00 до 22:00, в субботу – с 10:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что в честь Дня России в Москве установили около 750 флагов и декоративных элементов. В частности, флагами оформили Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Кроме того, на Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция "Салют Победы".