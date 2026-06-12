В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России необходимо ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с вычетом на платное лечение, заявил в интервью ТАСС лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Давайте, например, на ветеринарные услуги тоже сделаем небольшой вычет. Люди будут знать, что это поддерживается, что они не одни, что страна их поддерживает", – отметил он.

По словам Нечаева, высокая стоимость содержания домашних питомцев может приводить к тому, что животные оказываются на улицах.

В настоящее время в стране действует социальный налоговый вычет по расходам на платные медицинские услуги. Благодаря ему налогоплательщик вправе вернуть часть средств, потраченных на лечение себя и членов семьи, покупку лекарств, а также на оплату страховых взносов по ДМС.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" призвали увеличить штраф для граждан за отказ от домашних животных. Кроме того, парламентарии предложили направлять средства от этих штрафов на поддержку приютов для животных, в том числе на содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство бездомных питомцев.