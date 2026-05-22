Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 07:18

Политика

В Госдуме призвали усилить социальную рекламу о животных в приютах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России нужно увеличить объемы социальной рекламы о возможности взять питомца из приюта. Инициативу высказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Соответствующая идея, по словам парламентария, была озвучена во время его встречи с зоозащитниками.

"Чем больше людей будут обращать внимание на сложившуюся ситуацию, чем больше бездомных животных смогут обрести себе новую семью, тем меньше будет тех самых бездомных животных", – сказал депутат.

Реклама должна транслироваться на телевидении и в СМИ, включая региональные, поскольку у субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование.

По мнению Нилова, широкое распространение соцрекламы, посвященной бездомным животным, сформирует в обществе гуманное отношение к ним и чувство ответственности.

"Ни в коем случае нельзя бросать, оставлять, разводить бесконтрольно. Всё это приводит к тому, что сегодняшние домашние животные завтра становятся бездомными со всеми негативными вытекающими последствиями", – заключил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить штраф для граждан за отказ от домашних питомцев. В настоящее время сумма санкции в рамках административного наказания за несоблюдение требований к содержанию животных составляет 3 тысячи рублей.

Также чиновники предложили направлять средства от этих штрафов на поддержку приютов для животных, в том числе на содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство бездомных питомцев. Такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения владельца.

Читайте также


политикаживотные

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика