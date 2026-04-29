В Госдуме предложили повысить штраф за отказ от домашнего животного

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить штраф для граждан за отказ от домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя премьера РФ Михаила Мишустина.

В настоящее время за отказ от питомца и выставление его на улицу гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей в рамках административного наказания за несоблюдение требований к содержанию животных.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос об увеличении административного штрафа именно за отказ владельца от домашнего животного и о выделении такого деяния в самостоятельный состав правонарушения", – сказано в обращении.

Также депутаты предложили направлять средства от этих штрафов на поддержку приютов для животных, в том числе на содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство бездомных питомцев. Такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения владельца, уверены парламентарии.

Это не только сделает более ощутимой ответственность за выбрасывание животных, но и создаст более справедливый источник финансирования для приютов, которые сейчас принимают на себя последствия чужой безответственности, уверены депутаты.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который предусматривает создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Также депутаты сочли необходимым предоставить кабмину РФ право определять перечень и виды домашних животных, подлежащих маркировке и регистрации, устанавливать порядок и сроки проведения этих процедур, а также определять, какие сведения о животных и их владельцах должны включаться в соответствующий список.

