Ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля

Стрелка часов на Спасской башне Казанского Кремля была сорвана из-за порывистого ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на музей-заповедник "Казанский Кремль".

"Вчера (28 апреля. – Прим. ред.) порывами ветра сорвало стрелку на Спасской башне, сегодня приезжал кран, стрелку сняли для реставрации", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды в регионах России пострадали 33 человека. Всем им оказали медицинскую помощь.

Из-за мокрого снега, грозы, града и сильного ветра в некоторых федеральных округах происходило частичное отключение электроснабжения. Кроме того, упали более 2 000 деревьев, были повреждены свыше 1 000 автомобилей. По всем случаям проводятся аварийно-восстановительные работы.