Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены на майских праздниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-3 изменится на майских праздниках. С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая интервалы на ряде направлений диаметра увеличат до 1 часа, а некоторые поезда проследуют укороченными маршрутами, передает пресс-служба Дептранса.

В частности, на Казанском направлении, на участке Люберцы – Плющево, частично увеличат интервалы движения, ряд поездов проследуют по пути "на Ипподром" и "в область". На участках Митьково – Плющево и Люберцы – Ипподром интервалы будут увеличены лишь до 40 минут.

При этом большая часть поездов со стороны Ипподрома проследуют укороченными маршрутами до и от станций Быково, Люберцы и Выхино. Некоторые составы перестанут останавливаться на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки. Еще часть поездов направления проследуют по путям МЦД с остановками на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут, а часть диаметральных поездов со стороны Зеленограда-Крюкова проследует укороченными маршрутами до и от станций Митьково и Плющево.

Вместе с тем на станциях Отдых, Люберцы, Выхино, Электрозаводская, Митьково и Казанском вокзале организуют дежурства сотрудников, которые подскажут пассажирам нужный маршрут и путь отправления поезда, а также помогут сориентироваться.

Ранее Минтранс РФ заявлял, что транспортный комплекс России перейдет в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая из-за прогнозируемого пассажиропотока в период майских праздников.

В частности министерство поручило Ространснадзору и ведомственной охране организовать инструктажи и при необходимости усилить силы и средства. Также ведомствам поручено проверить готовность медицинских пунктов на вокзалах, в аэропортах и на крупных объектах дорожного сервиса.

