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15 июня, 12:27

Политика

Еще один чиновник выругался на совещании с Хинштейном

Фото: vk.com/kurskadm

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сделал выговор исполняющему обязанности главы Льговского района Павлу Вертикову за ругань во время заседания облправительства.

В момент совещания у Вертикова включился микрофон и все услышали, как он сказал: "Пошел вон".

"Вы не на междусобойчике, вы не на каком-то своем внутреннем мероприятии, где вы можете себе позволять какие-то формулировки и высказывания. Хотя, на мой взгляд, подобное недопустимо вообще нигде и никогда", – сказал на это глава региона.

Он подчеркнул, что такие эпизоды показывают низкий уровень культуры и подрывают доверие граждан к власти.

Вертиков сначала заявил, что не понимает, в чем дело. Однако потом он признался, что разговаривал с подчиненным на постороннюю тему и не знал, что его микрофон работает.

Хинштейн предупредил, что свяжется по поводу этой ситуации с находящимся сейчас в отпуске главой района Сергеем Коростелевым. Будет поднят вопрос о наказании чиновника.

Ранее во время заседания областного правительства глава Большесолдатского района региона Владимир Зайцев выругался матом. Так он отреагировал на вопрос Хинштейна. Позже Зайцев заявил, что не хотел оскорбить губернатора.

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