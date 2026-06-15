15 июня, 12:27Политика
Еще один чиновник выругался на совещании с Хинштейном
Фото: vk.com/kurskadm
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сделал выговор исполняющему обязанности главы Льговского района Павлу Вертикову за ругань во время заседания облправительства.
В момент совещания у Вертикова включился микрофон и все услышали, как он сказал: "Пошел вон".
"Вы не на междусобойчике, вы не на каком-то своем внутреннем мероприятии, где вы можете себе позволять какие-то формулировки и высказывания. Хотя, на мой взгляд, подобное недопустимо вообще нигде и никогда", – сказал на это глава региона.
Он подчеркнул, что такие эпизоды показывают низкий уровень культуры и подрывают доверие граждан к власти.
Вертиков сначала заявил, что не понимает, в чем дело. Однако потом он признался, что разговаривал с подчиненным на постороннюю тему и не знал, что его микрофон работает.
Хинштейн предупредил, что свяжется по поводу этой ситуации с находящимся сейчас в отпуске главой района Сергеем Коростелевым. Будет поднят вопрос о наказании чиновника.
Ранее во время заседания областного правительства глава Большесолдатского района региона Владимир Зайцев выругался матом. Так он отреагировал на вопрос Хинштейна. Позже Зайцев заявил, что не хотел оскорбить губернатора.