Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 18:15

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф матом выругался на хейтеров

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) матом выругался на подписчиков, которые оставляют негативные комментарии под его постами. Публикацию он разместил в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Музыкант, используя обсценную лексику, заявил, что устал блокировать пользователей, у которых нет публикаций и подписчиков. Гуф задался вопросом, почему эти люди такие злые, и предположил, что это может быть связано с отсутствием аудитории.

По его словам, именно с таких аккаунтов приходят неприятные комментарии о его творчестве, взглядах и личной жизни, включая судебный процесс по делу о драке в бане.

Рэпер также отметил, что если эти пользователи – боты, то у них очень хороший создатель, а если это люди с пустыми профилями, то они "все уроды".

Ранее Гуф отреагировал на слова блогера, который обвинил его в обмане. Пользователь рассказал, что менеджер рэпера якобы обещал ему билеты на концерт в Сочи за рекламу в соцсетях. Мужчина опубликовал анонсы, однако билетов не получил.

В свою очередь, музыкант подчеркнул, что ни он, ни его сестра, которая и является менеджером артиста, не имеют отношения к этой ситуации. Рэпер попросил блогера предоставить контакты "менеджера", который обещал ему билеты.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика