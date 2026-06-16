В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с "Газелью"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вблизи поселка Соколового Саратовской области столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Lada, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.

По данным службы, пострадали 9 человек из маршрутки и еще 2 – из автомобиля.

Сообщение о ДТП поступило в 06:58 по московскому времени. Реанимационная служба облспаса доставила в больницу мужчину 1967 года рождения. Остальных пострадавших в медучреждение привезли бригады скорой помощи.

Ранее в Тюменской области на 101-м километре трассы Р-254 столкнулись вахтовый автобус с 19 пассажирами и попутный грузовик. В результате аварии один человек погиб, 11 пострадали, двоих госпитализировали, остальных отпустили домой. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из поврежденного транспорта.