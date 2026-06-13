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13 июня, 10:12

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратове

Фото: depositphotos/svedoliver

Три человека пострадали в результате ДТП в Саратове. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин на своей странице в MAX.

Авария произошла в Волжском районе на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Екатеринбурге автобус столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, сбив людей. Четыре человека погибли.

В отношении водителя и директора транспортной компании возбуждены два уголовных дела. Их задержали. В ходе допроса виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

Крупная авария произошла на Новорязанском шоссе

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