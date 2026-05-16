Грузовик врезался в 8 автомобилей в Дмитровском округе Подмосковья

Массовое ДТП с грузовиком произошло в Дмитровском округе Подмосковья, передает пресс-служба областного управления МВД.

Уточняется, что дорожное происшествие произошло на 65-м километре автодороги А-108. Выяснилось, что грузовик врезался в 8 автомобилей, которые остановились из-за запрещающего сигнала светофора.

За медпомощью обратились 4 человека. Движение на данном участке затруднено, ГАИ просит выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Варшавском шоссе. Обстоятельства ЧП и информация о возможных пострадавших не уточняются. Из-за ДТП движение в сторону центра было затруднено на 2,3 километра.

