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13-летний мальчик пострадал в результате детонации взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения. У несовершеннолетнего проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его доставят в детскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Разумному в Белгородской области пострадала девятимесячная девочка. Там украинский беспилотник атаковал торговый центр. Кроме того, травмы получили пять мирных жителей, в том числе два ребенка.

