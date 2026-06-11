Младенец пострадал при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

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Девятимесячная девочка пострадала в результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Разумному в Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперштаб региона.

Уточняется, что украинский беспилотник атаковал торговый центр. Травмы получили пять мирных жителей, в том числе два ребенка.

Детей – девятимесячную и пятилетнюю девочек – доставили в детскую областную клиническую больницу. Трех женщин с осколочными ранениями разных частей тела отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Всем раненым оказывается медпомощь.

Ранее вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю около поселка Пролетарского в Белгородской области. Мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. У жены погибшего диагностированы осколочные ранения плеча и руки, а у его сына – ранение глаза.