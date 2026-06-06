Взрослый и четыре ребенка пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате удара украинских БПЛА по автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом врио губернатора региона Егор Ковальчук сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, для атаки использовались дроны-камикадзе. Раненые доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате водитель погиб, а его машина сгорела.

До этого в Тверской области три человека получили ранения при падения обломков БПЛА. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.