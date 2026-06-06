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06 июня, 16:12

Происшествия

Ликвидация последствий пожара из-за падения БПЛА завершена в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ликвидация последствий пожара, произошедшего после падения БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области, завершена. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

В настоящее время близлежащую территорию проверяют на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов. Процедура будет длиться примерно два часа. В 17:00 жильцы смогут вернуться в свои дома.

Помогут горожанам в возвращении в квартиры оперштаб и администрация района. Также планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

В свою очередь, вице-губернатор Ленобласти по безопасности Ярослав Серов заявил ТАСС, что к месту проведения аварийно-спасательных и других работ направлены 8 групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа.

Помимо этого, силами полиции и Росгвардии выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации для предотвращения возможного нарушения правопорядка.

Падение обломков БПЛА зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти 6 июня. Всего над регионом сбито 144 беспилотника.

Также возникло возле поселка Большая Ижора возгорание. В связи с этим временно были приняты меры о частичной эвакуации жителей. В общей сложности было вывезено более 600 человек, из них 325 граждан прибыли в пункты временного размещения, а остальные уехали к родным.

Кроме того, известно, что четыре человека пострадали. Они обратились к медикам. В результате троим, в том числе ребенку, была оказана помощь на месте, а еще одного человека госпитализировали.

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