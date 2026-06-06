В Ленобласти из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Все пострадавшие обратились к медикам. В результате троим, в том числе ребенку, была оказана помощь на месте, а еще одного человека госпитализировали.

Глава региона также заявил, что из охранной зоны после пожара эвакуированы более 600 человек, из них 325 граждан прибыли в пункты временного размещения, а остальные уехали к родным.

"В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем", – заключил Дрозденко.

Падение фрагментов БПЛА выявили в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области 6 июня. Всего над Ленобластью сбито 144 дрона.

Также силы и средства Минобороны устраняют возгорание, которое возникло возле поселка Большая Ижора. В качестве временной меры принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.

